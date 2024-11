Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Real. Avanti con Ancelotti, se salta spazio a Raul o Solari

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Secondo "Marca", il tecnico gode ancora della fiducia del club ma dovrà rimettere le cose a posto in fretta MADRID (SPAGNA) - IlMadrid ha fiducia in Carloma non è una fiducia illimitata. Secondo "Marca", Florentino Perez e gli altri dirigenti fanno filtrare in queste ore grande sere