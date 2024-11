Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Europa League. Pocognoli "DNA Union SG contro qualità Roma"

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

"I miei nonni erano italiani, per me è una gara speciale", dice il tecnico della squadra belga- "Affrontiamo un grande nome in, con la stessa preparazione e concentrazione di sempre. Questa però è una squadra con molte individualità e. Dobbiamo essere al nostro massimo livello e