Lanazione.it - Cade dall’ulivo, muore un uomo di 64 anni

Pisa, 6 novembre 2024 - Tragedia nella tarda serata del 5 novembre 2024 a San Giuliano Terme. Un, mentre si trovava su un ulivo, probabilmente per raccogliere le ultime olive o per la sistemazione dell'albero, è caduto sbattendo la testa. L’è morto poco dopo. È successo in via di valle Asciano nella frazione termale. Sul posto, oltre alla Misericordia inviata dalla centrale operativa del 118, anche le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto come sempre succede in questi eventi traumatici. Ma per l'del 1960 non c'è stato nulla da fare. Antonia Casini