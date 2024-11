Udine20.it - Buttrio: il pianista Virgile Roche con un concerto su musiche di FRANZ LISZT

Sabato 9 novembre nella Villa di Toppo-Florio aDopo l’anteprima dello scorso 3 ottobre con una serata sulle note di Johann Sebastian Bach, proseguono gli appuntamenti musicali della stagione associata Noi Cultura e Turismo. Sabato 9 novembre nella Villa di Toppo-Florio asi esibirà uno dei più promettenti giovani pianisti della scena europea,, con un programma interamente dedicato a. La serata inizierà alle 20.45 ed è promossa dall’Associazione RiMe MuTe, dal Circuito ERT e dai Comuni Noi Cultura e Turismo:, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.“Comeè uno dei più grandi della storia della musica. Fondamentalmente ha inventato la forma moderna delclassico” cosìpresenta la sua scelta per la serata di“e la sua estrema curiosità per arti e culture, la sua infinita creatività e la sua impeccabile padronanza strumentale lo rendono un esempio virtuoso per ogni aspirante musicista”.