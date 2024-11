Quotidiano.net - Borsa:effetto Trump anche su Milano, giù auto ed energia

Un vero 'volta faccia' quello vissuto oggi dalle Borse in Europa che a fine seduta non sono riuscite a mantenere i guadagni iniziali seguiti all'annuncio della vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali statunitensi. I timori per i dazi doganali affossano il settorein Europa ma aStellantis si muove in controtendenza, complice forse Chrysler, il brand stelle e strisce del gruppo. Il listino di(-1,5%) vedealtre anomalie come la corsa di Tenaris (+6,7%) che beneficia della sua esposizione al dollaro, Diasorin (+5,5%) e Leonardo (+3,4%). In generale in Europa sono colpitii titoli del settore delle energie rinnovabili, sul timore che le iniziative in materia diverde possano essere annullate mentre il calo del petrolio ha favorito le compagnie aeree.