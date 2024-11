Borsa | Europa rallenta effetto trimestrali Milano +06%

Quotidiano.net - Borsa: Europa rallenta, effetto trimestrali, Milano +0,6%

Si sgonfia l'Trump sui principali listini europei. Dopo due ore di scambi dimezzano il rialzo(+0,5%) e Francoforte (+0,6%), Parigi e Londra (+1,1% entrambe), mentre amplia il calo Madrid (-1,65%). In deciso allungo invece i future Usa, con il titolo di Tesla che guadagna il 13% in preapertura. Sale a 125,8 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,6 punti al 3,63%, quello tedesco di 5 punti al 2,37% e quello Usa in rialzo di 15,6 punti al 4,42%. Amplia il calo del greggio all'indomani delle anticipazioni dell'Api sulle scorte settimanali Usa, con il Wti in ribasso dell'1,86% a 70,66 dollari al barile e il Brent dell'1,8% a 74,18 dollari al barile. In forte ribasso anche il gas (-2,19% a 39,6 euro al MWh), mentre l'oro lascia sul campo lo 0,48% a 2.