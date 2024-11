Iltempo.it - Boris Johnson: "Congratulazioni infinite a Donald Trump per la sua incredibile vittoria"

Leggi tutto su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Londra, 06 novembre 2024 "per la sua. Non ho dubbi che ora si impegnerà a rendere l'America forte in patria e all'estero". Cosìsui social. XFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev