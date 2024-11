Ilgiorno.it - Boom di volontari al corso base di Protezione civile

Sono 70 gli aspirantiiscritti aldipromosso dalla Provincia di Varese. L’attività ha preso il via lo s24 ottobre, con l’obiettivo di formare nuovi operatori pronti a supportare la comunità in situazioni di emergenza. Ilha una durata totale di 16 ore, di cui 12 di lezioni teoriche in modalità Fad (formazione a distanza) e 4 ore di pratica. Si concluderà il 10 novembre con alcune esercitazioni pratiche e il test finale presso il Centro polifunzionale delle emergenze delle Fontanelle a Vedano, dove i partecipanti lavoreranno a stretto contatto con la Colonna mobile provinciale. L.C.