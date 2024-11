Ilgiorno.it - Bereguardo, rapina con pistola in tabaccheria: il titolare ferito da uno sparo

(Pavia) - Una tentataa mano armata, senza bottino ma con unonella. Un colpo a terra che avrebbe colpito di rimbalzo a un piede il proprietario, 67enne rimastoper fortuna in modo non particolarmente grave. E' successo verso le 19 di oggi, martedì 6 novembre in piazza Patrioti a. Le indagini sull'accaduto sono in corso da parte dei carabinieri, della locale Stazione e della Compagnia di Pavia. Itori erano in due, sono arrivati a bordo di un'auto scura definita di medie dimensioni dai testimoni. Entrati a volto coperto nellaper la, sono rimasti spiazzati dalla reazione del proprietario: senza lasciarsi intimorire dellaimpugnata da uno dei malviventi, il 67enne ha infatti preso un tubo, forse la prima cosa che ha trovato a portata di mano, e lo ha tirato contro itori.