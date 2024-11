Ilgiornaleditalia.it - Benning (Consolato Generale USA): "Non importa chi occuperà la Casa Bianca, non sarà un cambiamento quello che vedremo"

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Douglass, ConsoleUSA a Milano, in occasione dell'evento AmCham Election Night ha dichiarato: "Il ruolo del Presidente èdi riunire il popolo americano ed è stato svolto in passato esvolto in futuro" Douglass, ConsoleUSA a Milano, in occasione d