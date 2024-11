Oasport.it - Basket femminile: Italia, le 12 per la Cechia. Decisi gli ultimi tagli, Cubaj out per problemi fisici

Domani sera (ore 18.15) il nuovo palasport di Genova ospiterà, incontro valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025 di. Le Azzurre di coach Andrea Capobianco tornano in campo quasi un anno dopo l’ultima volta con l’obiettivo di vincere la terza partita consecutiva e restare a punteggio pieno nel girone I. “Conosciamo la, è una squadra che vive di esaltazioni, di break, di fiammate improvvise: sanno correre il campo e sanno come innescare il post basso. Dovremo necessariamente interpretare una partita solida, con poche palle perse per non rischiare di accenderle. Come fanno le grandi squadre, mi aspetto che ogni mia giocatrice aiuti la propria compagna a esprimersi al meglio: è una partita delicata, la classifica del girone I può indurre in errore perché l’ultimo posto dellaè casuale”, le dichiarazioni del CTno alla vigilia del match.