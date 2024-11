Ilfattoquotidiano.it - Bari, morto richiedente asilo ospite del Cara: aveva ingoiato 11 pile per protesta. Rivolta nel Centro, il prefetto riceve i migranti

Un 33enne originario della Guinea,deldidi accoglienza per richiedenti) èmartedì 5 novembre in ospedale dopo aver ingerito 11come gesto di autolesionismo. L’uomo eradeldi accoglienza per richiedenti) a, dove si trovava. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l’uomo è stato portato in ospedale “dopo tre giorni che lamentava dolori alla pancia, ma gli veniva dato solo del paracetamolo”. La notizia ha fatto scoppiare unatra idel, alcuni dei quali hanno danneggiato e occupato la struttura, allontanato gli operatori e chiuso i cancelli per bloccare gli ingressi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La mattina successiva, numerosi ospiti delhanno sfilato incontro la morte del compagno e per denunciare i “maltrattamenti” e le “condizioni di vita disumane” all’interno della struttura, dove si dorme “stipati nei container”.