Palermotoday.it - Bagheria, da sabato torna pedonale corso Umberto I

Leggi tutto su Palermotoday.it

Dopo la riapertura di un tratto di via Domenico Quattrociocchi e di via Libertà per i lavori di riqualificazione, il Comune diè pronto a chiudere al traffico9 novembre 2024. Il, come disposto dall'ordinanza sindacale n.58 del 6 novembre 2024, ripristina la.