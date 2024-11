Fanpage.it - Baby Gang condannato per il videoclip a San Siro: “Scatenò i fan contro la polizia per riprendere gli scontri”

Le motivazioni della sentenza di condanna in primo grado a 3 anni e 4 mesi per. Il 23enne a processo insieme a Neima Ezza (a 18 mesi di messa alla prova) per i disordini creati il 10 aprile 2021 durante la registrazione di un video musicale con un gruppo di 300 coetanei.