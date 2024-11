Anteprima24.it - Aversa, prende vita il progetto PLACE: un nuovo strumento di partecipazione democratica

Tempo di lettura: 4 minutiIlP.L.A.C.E, in partnership con l’amministrazione comunale di, annuncia l’introduzione delle Assemblee Cittadine, undicherà avvio dal prossimo novembre. Le Assemblee Cittadine, un modello di democrazia deliberativa già sperimentato con successo in diverse realtà nazionali, offriranno aglini l’opportunità di contribuire alle politiche locali su temi come la rigenerazione urbana, l’educazione e lo sviluppo economico sostenibile. Ilprevede la creazione di due assemblee, una di adulti e una di ragazzi. I 30 cittadini adulti e i 30 in età scolare saranno selezionati attraverso un processo di campionamento casuale stratificato, con l’obiettivo di rappresentare la diversità demografica e sociale di