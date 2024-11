Ilpiacenza.it - Aurora, venerdì una manifestazione in piazza Duomo: «Vogliamo un reale impegno delle istituzioni»

Si svolgerà l'8 novembre inalle 18 unaper la giovanissimaTila, tragicamente scomparsa il 25 ottobre scorso precipitando dal settimo piano del palazzo in cui viveva in via Quattro Novembre. Della sua morte è accusato un 15enne che è in un carcere minorile.