Oasport.it - ATP Finals 2024, definite le fasce di merito per il sorteggio: Ruud nella terza urna, de Minaur e Rublev nella quarta

L’annuncio del serbo Novak Djokovic, il quale non parteciperà alle ATPa causa di un infortunio, ha definito l’elenco completo dei qualificati all’ultimo torneo stagionale, ed a seguire ha scatenato un effetto domino di ritiri che hanno delineato anche le quattro urne deldei gironi. Giovedì 7 novembre alle ore 12.00, infatti, si terrà ilche andrà a definire la composizione dei due gironi delle ATP: in ciascuna delle quattrodisaranno presenti due tennisti, che ovviamente non potranno incontrarsi tra loroprima fase, dovendo andare a finire in gironi differenti. Saranno presenti in prima fascia l’italiano Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, i quali non potranno affrontarsiprima fase a gironi, mentresecondaverranno inseriti lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.