Oasport.it - ATP Belgrado 2024, Cerundolo e Shapovalov ai quarti di finale. Avanti anche Maroszan

Nell’ultima settimana di tornei prima delle Finals di Torino si sta giocando a Metz e, con due ATP 250. Nel torneo in Serbia si delineati i match deidie ci sarà l’argentino Francisco, testa di serie numero tre, che ha sconfitto in due set con un doppio 6-4 il russo Roman Safiullin. Il tennista sudamericano, che con ogni probabilità sarà uno degli avversari dell’Italia in Coppa Davis, affronterà ora il serbo Hamad Medjedovic. Supera il turnoil canadese Denis, che sta provando a trovare la miglior forma proprio in vista della Davis, dove vuole ben figurare con il suo canada.ha sconfitto il portoghese Nuno Borges per 6-2 6-4 ed ora se la vedrà con l’australiano Christopher O’Connell, che ha dominato il suo match contro il tedesco Daniel Altmaier per 6-3 6-1.