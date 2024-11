Fanpage.it - Athirson scioccato da Inzaghi: “Alla Juve ci provava con le mogli degli altri, ci furono problemi”

L'ex difensoreha raccontato un aneddoto inedito su Pippoai tempi dellantus. Il brasiliano arrivò a Torino nel 2001 e fece solo 5 presenze, il tempo necessario però per conoscere l'ambiente bianconero in cui Superpippo era il bomber per antonomasia ma anche uno che cicon le donne dei compagni: "Senza scrupoli e in quel periodo cianche dei problemi".