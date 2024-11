Ferraratoday.it - Arriva la 'Fiera del Regalo', si spostano le bancarelle centrali del mercato

Leggi tutto su Ferraratoday.it

Temporaneo spostamento di un'area deldel venerdì in centro storico in programma per venerdì 8 novembre e per tutti i venerdì dal 22 novembre al 3 gennaio (sempre dalle 6 alle 15.30), in concomitanza con la realizzazione del ‘stagionale tematico deldi Natale’. Qui, invece.