Firenzetoday.it - Apoel Nicosia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Dopo le vittorie in campionato contro Genoa e Torino in trasferta, per laè tempo di rituffarsi nella Conference League. La squadra di Palladino affronterà domani al GSP Stadium, giovedì 7 novembre alle 21, i ciprioti dell'per la terza giornata. L'obiettivo per i viola è.