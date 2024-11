Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni La Talpa: Alessandro Egger e Gilles Rocca, rissa sfiorata a La Talpa, cosa è successo

frizzanti dalla seconda puntata de La, c’è anche una lite furiosa tra, che è stato trattenuto dall’amico Andrea Preti. Nuovi tentativi di sabotaggio creeranno tensioni fortissime, in particolar modo trae Andrea Preti. Il primo accuserà Preti di essersi mosso in modo illecito di notte e di essere, dunque, l’intruso,che scatenerà l’ira di Preti, che minaccerà addirittura di andare via e lasciare il gioco.ha dichiarato di aver visto un uomo con la barba che gli puntava addosso una torcia, lasciando intendere che potesse essere la. Andrea Preti si è arrabbiato eè andato su tutte le furie. Il regista si è scagliato contro: “Ma che sei scem0? C’ho 41 anni e quindi mi devi portare rispetto! Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa.