Anticiclone addio, a metà mese arriva il freddo

AGI - Il sole e il clima mite stanno per lasciare il posto al. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, si avvertono già i primi segnali di cedimento dell'che fino a ora ha regalato bel tempo e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni vedremo nuvolosità in transito soprattutto all'estremo sud con possibilità di piogge sparse su Calabria, Sicilia e Sardegna. Entro il weekend le temperature saranno rientrate intorno alle medie del periodo e a seguire, avremo una goccia fredda in arrivo dai quadranti orientali che potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteo. Entro meta' novembre avremo l'arrivo di aria via via più fredda da est sull'Europa centro-occidentale. Non si esclude l'arrivo anche delle prime nevicate a bassa quota. Ecco le previsioni per oggi Al Nord Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e coste adriatiche.