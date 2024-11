Lortica.it - Anghiari, trattore si ribalta: 66enne trasportato in ospedale

Alle 15:56 il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto in località Verrazzano, ad, a seguito delmento di un. Un uomo di 66 anni è rimasto ferito nell’incidente e, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è statoall’di Arezzo in codice giallo (codice 2), per ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro e una squadra dei vigili del fuoco, che ha collaborato alle operazioni di messa in sicurezza e di assistenza al ferito. L'articolosiinproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.