Ilrestodelcarlino.it - Alluvione in Emilia Romagna, Abi: “Sospeso il pagamento delle rate dei mutui”

Ravenna, 6 novembre 2024 – L’Abi (Associazione bancaria italiana) ha ora diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata appena pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata una misura di sospensione deldei, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nei territori della Regione. L’Ordinanza della Protezione Civile fa riferimento all’accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favorepopolazioni colpite da calamità naturali.