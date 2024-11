Calcionews24.com - Allenamento Roma, novità importanti in vista della sfida con l’Union SG

Leggi tutto su Calcionews24.com

, ecco la situazione attuale alla vigiliapartita d’Europa League controSaint Gilloise Come riportato da vocegiallorossa.it, sono emerse delleabbastanzasull’. LA SITUAZIONE – Alle 12:00 di oggi lascende in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la rifinitura alla vigiliapartita di Europa .