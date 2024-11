Chietitoday.it - All'Angelini arriva il Baby Club e Chieti-Samb sarà trasmessa in diretta tv con Amedeo Goria

Leggi tutto su Chietitoday.it

In città è sempre più febbrile l'attesa pernedettese, partitissima che mette in palio il primato del Girone nella Giornata Neroverde.una domenica di festa con un ricco programma (consultabile qui con gli ospiti d'ececzione in programma) e un sold out annunciato dello stadio.