'Alaska baby'. Cesare Cremonini e la rinascita

L’attesa è finita. C’è il titolo, ‘Alaska. E c’è la data di uscita, il 29 novembre. E soprattutto ci sono la voce e la poetica diche regala ai fan un nuovo album in studio. E mentre continua il primato in radio del singolo ‘Ora che non ho più te’, così come proseguono i sold out nelle tappe del tour negli stadi (ora anche a Padova e Torino), si svela questo nuovo lavoro che porta lontano, evocando spazi sconfinati. È un album "nato al confine – spiega la popstar bolognese – in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti. Il tema più importante di ‘Alaskaè quello della. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e ci spaventa.