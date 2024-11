Ilgiornaleditalia.it - Al via campagna "Voci di Pancia", oltre i limiti della colite ulcerosa

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

SESTO FIORENTINO - La vergogna di una malattia cronica che ti costringe a correre in bagno anche venti volte al giorno. Il disagio di non gestire l'urgenza, di essere incontinente. La frustrazione del non essere compreso. La consapevolezza di essere più forte grazie alla malattia. La felicità di una