Lanazione.it - Al Rotary Club Arezzo la visita del governatore distrettuale Pietro Belli

, 6 novembre 2024 – “Ilsi nutre di impegno civile, progettualità e anche pragmatismo, ma il tutto assolutamente nel segno della convivialità e dell’amicizia”. E’ questo il messaggio, ma anche lo spirito, con cui ilha vissuto la serata in cui si è celebrata laannuale delDistretto 2071,. Quindi ieri sera, martedì 5 ottobre, ilnel suo saluto, ha condotto, di fronte ad una sala gremita da moltissimi soci delservice aretino, un’analisi proprio del significato di essere rotariani, “sia nelma soprattutto a servizio dei bisogni della società e del territorio”. Il presidente del, Giovanni Linoli, ha ovviamente fatto gli onori di casa e coordinato la giornata, visto che l’incontro con il, come di consueto, non è stato limitato alla piacevole conviviale serale ma si è articolato in due fasi: nel pomeriggio una seduta di lavoro degli organismi direttivi delcon ilper mettere a punto progetti e tematiche da sviluppare nell’anno rotariano 2024-2025.