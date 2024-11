Ilrestodelcarlino.it - Agguato ai tifosi del Monaco a Bologna con mazze e cinghie

, 6 novembre 2024 – Uncon bastoni econtro un gruppo didelche, usciti dallo stadio Dall’Ara dopo, stavano raggiungendo il centro città. E’ accaduto subito dopo la partita di Champions League all’incrocio tra via Martini e via Saragozza, nei pressi del teatro Celebrazioni. Imonegaschi erano circa settanta e stavano andando verso i loro hotel quando sono stati accerchiati da una ventina di ultras bolognesi, con il volto coperto e armati di bastoni e. L’attacco è stato fulmineo, dopo avere menato botte a destra e a manca, gli ultras sono scappati in diverse direzioni. Gli agenti di polizia, che sono sempre presenti in grande quantità intorno allo stadio quando gioca ilFc, hanno fermato uno degli aggressori che verrà denunciato: oltre tutto il tifoso bolognese rischia anche un Daspo dallo stadio.