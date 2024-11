Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamorosa stoccata di Rita Dalla Chiesa a De Martino: assist ad Amadeus | Guarda

In tanti hanno elogiato l'esordio di Stefano Dealla conduzione di, il game show in onda su Rai 1. Ultimo in ordine cronologico Vincenzo Mollica, che ha esaltato il carisma dello show man napoletano e le sue maniere educate con concorrenti e spettatori. Ma tra questi non c'è. La parlamentare eletta tra le fila di Forza Italia ha commentato un post di critica di Giuseppe Calenda su X. "Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale", ha scritto la firma di Dagospia. "Nostalgia di", ha replicato la. Tuttavia molti hanno fatto notare a quest'ultima che è stata una scelta del presentatore di non rifare il game show preferendo affrontare una nuova sfida sul canale Nove.