Cataniatoday.it - Aeroporti, Germanà (Lega): "Nuovi investimenti sugli scali di Catania e Comiso"

Leggi tutto su Cataniatoday.it

"Buone notizie per glidi. Oggi il sottosegretario Rixi, rispondendo alla Camera ad una interrogazione, ha annunciato l'attivazione di oneri di servizio pubblico (Osp) per l'aeroporto diper i voli di linea per Roma Fiumicino, nonché trae una delle.