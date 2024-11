Ilgiornale.it - Addio al sindaco di Rozzano Gianni Ferretti: la sua ultima battaglia contro le parole di Fedez

Leggi tutto su Ilgiornale.it

Si è spento nella mattinata per un arresto cardiacodi. Tante le battaglie portate avanti dall'uomo, non in ultimo lo sper lepronunciate dasul suo paese. Aveva 60 anni