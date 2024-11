Lanazione.it - Addio a Maria Pia Bianconi, testimone della lotta partigiana

Vinci (Firenze), 6 novembre 2024 – Adesso e sempre di più è e sarà tempo di memoria. Obiettivo: non smarrirla. Chi poteva testimoniare direttamente, pian piano sta lasciando la scena ma non, appunto, nel senso del necessario ricordo. Stiamo oggi parlando di una delle ultime testimonie delle guerra di liberazione:Piase n’è andata l’altra notte all’età di 94 anni nella propria abitazione a Petroio di Vinci. Moglie del partigiano Lamberto Innocenti, fino agli ultimi anni di vita era rimasta profondamente legata all’impegno del marito che era scomparso nel 2012, compagnosua vita che da giovane antifascista era stato catturato dai tedeschi. Fuggito da un campo di prigionia, era tornato sull’Appennino Tosco Emiliano per combattere al fianco dei propri compagni.