Tvzap.it - Addio a Fabio Sartor, il grande attore di cinema e teatro si spegne a 70 anni

poliedrico e figura di rilievo nele nelitaliano, è scomparso a 70. Nato a Castelfranco Veneto il 12 ottobre 1954,ha avuto una carriera brillante che lo ha portato a collaborare con registi e maestri deldi fama internazionale. Tra i suoi lavori più celebri si annoverano le collaborazioni con Giorgio Strehler in Le baruffe chiozzotte, Peter Stein in Der Park e Luca Ronconi in La commedia della seduzione. Nelha lavorato con grandi registi italiani e internazionali. Tra i suoi ruoli più noti, si ricordano le interpretazioni in film come La signora della notte di Piero Schivazappa, Nirvana di Gabriele Salvatores, La passione di Cristo di Mel Gibson, Il ventre dell’architetto di Peter Greenaway, Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, Chimera di Pappi Corsicato ed E ridendo l’uccise di Florestano Vancini.