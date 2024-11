Torinotoday.it - Addio a Edi Zavatti e alla sua passione per le montagne: "Una fatalità, era il più esperto e prudente di tutti"

Leggi tutto su Torinotoday.it

coloro che conoscevano Edi, il 52enne di Bussoleno morto nell'incidente in montagna domenica 3 novembre 2024 sul Rocciamelone, sono d'accordo: non può che essere stata una tragica. Lui, infatti, era conosciuto per la sua prudenza e proprio per non fare mai qualcosa di.