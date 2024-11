Ilrestodelcarlino.it - Ad "AnconaBarocca" musicologo e storico del teatro Salvarani

Il festival ‘’ domani (ore 17.30) al Museo Archeologico propone l’incontro con ildelanconetano Marco, già docente al Conservatorio Rossini di Pesaro, che condurrà il pubblico in uno straordinario viaggio nella memoria e nelle più lontane radici culturali della tradizione musicale della città: "Ilmusicale ad Ancona dal ‘600 al primo ‘800". Si parlerà del poco noto ma ricchissimo panorama cittadino del mondo del melodramma in epoca barocca. Ben prima dell’avvento dell’attualedelle Muse, che risale al 1827, in città ne agirono altri tre in successione e tutti nell’area del porto: La Fenice nel ‘700 e altri due nel ‘600. Dunque un’attività antica, quanto oggi pressoché dimenticata, che costituisce una tradizione da recuperare, oltre che un patrimonio culturale e identitario da conoscere e valorizzare di cui gli studi e le pubblicazioni disono il punto di riferimento più autorevole.