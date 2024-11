Napolitoday.it - Acquisto Manolas, il legale di De Laurentiis: "E' pronto a difendersi, ritiene di aver agito regolarmente"

Leggi tutto su Napolitoday.it

"Se le contestazioni non vengono supportate dai documenti che dobbiamo acquisire, abbiamo una visione parziale della cosa e per ora non possiamo replicare. Il Napoli ha operato osservando tutti i regolamenti, le leggi e le norme contabili. La società non ha particolari problemi nel replicare".