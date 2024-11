Padovaoggi.it - A13, lavori nella notte di giovedì

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentiredi pavimentazione, dalle 21:30 di7 alle 6:00 di venerdì 8 novembre sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano. In alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione.