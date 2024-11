A Trump il Texas a Harris New York

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

3.20 Donaldha vinto in, Wyoming South e North Dakota,Kansas, Louisiana, Nebraska e Ohio, lo Stato del suo vice JD Vance. Lo riferisce la Cnn. Kamalavince in Colorado e a New. Il Colorado ha 10 grandi elettori, mentre New28. L'ex presidente ha conquistato finora 177grandi elettori, 99 per Kamala