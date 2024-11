Veneziatoday.it - A Marghera si parla di lavoro e attualità con due incontri letterari

Due serate di dialogo con altrettanti autori contemporanei, Edoardo Vitale e Francesco Pacifico, sono in programma giovedì 7 e 14 novembre nella sala consiliare della municipalità di, in piazza del Municipio. Glioffrono un’occasione per confrontarsi su temi attuali e urgenti.