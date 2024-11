Oasport.it - A che ora Spagna-Italia oggi, Qualificazioni Europei pallamano 2026: dove vederla in tv e streaming

Dopo la storica qualificazione ai Mondiali 2025, l’dellariparte per una nuova grande avventura: quella del percorso di accesso agli. Gli Azzurri del DT Riccardo Trillini sono subito attesi a una prova del fuoco. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.00 A Puerto de Sagunto infatti (nella zona di Valencia, che vive in questi giorni ore drammatiche), Bulzamini e compagni dovranno sfidare ladel ct Jordi Ribera, squadra capace di prendersi il bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Duello proibitivo sulla carta, che potrebbe però servire alla selezione tricolore per capire a che punto è del “viaggio verso l’alto livello”, considerando anche che domenica prossima ci sarà da ricevere in casa la Serbia, in un Gruppo 4 delle pool di qualificazione che comprende anche la Lettonia.