Viterbotoday.it - A Bolsena si festeggia San Martino

Leggi tutto su Viterbotoday.it

Per la ricorrenza di sanfa un tuffo nelle tradizioni con l’enogastronomia, l’artigianato e la musica. La cittadina in riva al lago si veste a festa sabato 9 novembre, per una giornata densa di appuntamenti che coinvolgono tutta la comunità bolsenese e il suo ricco tessuto.