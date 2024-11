Strumentipolitici.it - 5 Novembre 2024 – Netanyahu licenzia il ministro della difesa israeliano. Proteste nel Paese

Dopo mesi di voci, il premierBenjaminhato il, Yoav Gallant, scegliendo al suo posto Israel Katz, capodiplomazia. Immediata la reazionepiazza con migliaia di manifestanti che si sono riuniti a Gerusalemme e Tel Aviv.La Corea del Nord ha lanciato una salva di missili balistici a corto raggio poche ore prima delle elezioni presidenziali americane.Solo il 5% degli elettori americani ritiene che l’economia americana sia in uno stato di forma eccellente. Mentre circa il 70% ritiene che non versi in buono stato, secondo un exit poll pubblicato da Cnn.Lo staffcampagna di Donald Trump ha negato l’accredito per l’evento elettorale del candidato repubblicano previsto stanotte ai cronisti di alcune testate che hanno offerto una copertura negativa del magnate.