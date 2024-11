?Elezioni Usa Trump verso la vittoria – Segui la diretta

Leggi tutto su Open.online

8.38 –esulta: «Abbiamo fatto la storia, ora cambiamo il Paese» Dal palco di Palm Beach, Donaldha preso il microfono per la prima volta dall’annuncio della suada parte dell’emittente Fox News. «Grazie a tutti, siete tantissimi. È il più grande movimento della Storia», ha detto con un grande sorriso. «Ora raggiungeremo un altro livello d’importanza, aiuteremo il Paese a lenire le ferite. Sistemeremo tanti problemi, tra cui quello dei confini. Oggi abbiamo fatto la Storia».ha ricordato laal Senato e il grande vantaggio nella corsa per i seggi alla Camera: «Manterremo il controllo anche di quella». Ha poi ringraziato tutta la sua famiglia, il vicepresidente in pectore JD Vance e molti suoi collaboratori. 8.29 – Donaldrivendica laÈ salito finalmente sul palco del convention center di Palm Beach, dove era atteso da centinaia di sostenitori.