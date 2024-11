Calcionews24.com - Zirkzee, la stampa inglese attacca il centravanti del Manchester United. L’ex Bologna in crisi

Leggi tutto su Calcionews24.com

neltra le polemiche dei quotidiani inglesi. Le accuse nei confronti del giocatore delL’avventura con ildi Joshuasta continuando di male in peggio: tra il cambio in panchina con Ten Hag esonerato, le pressioni dopo i 40 milioni spesi per acquistare dalil, il pessimo rendimento .