Unlimitednews.it - Zaia “Nucleare? Ci sono altri siti, Venezia è fragile”

Leggi tutto su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Non è un no alla tecnologia, è un no perchéè una realtà molto, è un no perché un eventuale incidente coinvolgerebbe subito la laguna e quindi il mare, è un no perché un eventuale incidente sarebbe nel cuore del Petrolchimico visto che si parla di Marghera, è un no perché dovremmo pensare all’evacuazione di realtà simbolo come, è un no perché comunque cisu cui andare a insediare una linea centrale”. Così il presidente del Veneto Lucatorna a dire no ala Marghera. “Devo anche ricordare che noi dobbiamo difendere tutto quello che è l’insediamento di Marghera, l’occupazione e la transizione green”. f17/tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo