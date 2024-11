Oasport.it - WTA Finals, Barbora Krejcikova batte in scioltezza Pegula. Statunitense eliminata

Leggi tutto su Oasport.it

Prima vittoria alle WTAdi Riad per. La tennista ceca si impone nella seconda partita del girone arancione contro laJessicacon un perentorio 6-3 6-3 in un’ora e dieci minuti, tenendo così le speranze di qualificazione ancora vive.invece la, a causa dello 0-4 nel conto dei set. Nei primi venti minuti di partita però èa sembrare un po’ più in difficoltà. Nei primi tre turni al servizio è costretta ai vantaggi, riuscendo però sempre a salvarsi. Da lì iniziano i problemi di, che oggi ha il dritto che non funziona praticamente mai: si arrende alla seconda palla break nel settimo gioco e, poco dopo, cede di nuovo il servizio, che sulla seconda è parecchio attaccabile: la frazione va in archivio in poco più di trenta minuti.