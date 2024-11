Oasport.it - WTA Finals 2024, Swiatek sbaglia troppo, Gauff ringrazia ed è già in semifinale

Una vittoria convincente e meritata porta Cocoinalle WTAdi Riad (Arabia Saudita). La giocatrice statunitense batte Igain un match ricco di alti e bassi con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e tre quarti di gioco e ottiene la qualificazione alla fase successiva. Un risultato che certifica l’ufficialità del numero 1 di Aryna Sabalenka al termine del. Match che è stato dall’inizio alla fine combattuto e pieno di errori da ambo le parti.ha subito annullato tre palle break nel terzo gioco ed è stata ancora in difficoltà alla battuta nel quinto gioco annullando un’altra chance di break. Dall’altra parteè stata regolare alla battuta nonostante le poche prime messe ed è riuscita finalmente a sfondare il muro in risposta: due break di fila per prendersi il parziale per 6-3.